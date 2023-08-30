Momen Ganjar Terpisah dengan Sang Istri saat Diserbu Ratusan Pesera Upacara

Ganjar Pranowo diserbu ratusan peserta upacara yang ingin foto bersama (Foto : MPI)

PEKALONGAN - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo diserbu ratusan peserta upacara yang ingin berjabat tangan atau berfoto bersamanya.

Hal itu terjadi saat Ganjar selesai menghadiri acara peringatan hari pramuka ke-62 kwartir daerah (Kwarda) tingkat Jawa Tengah Tahun 2023.

Diketahui, Ganjar didapuk sebagai pembina upacara di Bukit Tangkeban, Pulosari, Kabupaten Pemalang. Selanjutnya ketika hendak meninggalkan lokasi, Ganjar diminta untuk berfoto bersama dengan para peserta.

Dari situlah baik peserta pramuka ataupun maupun warga sekitar berebut menghampirinya.

Ratusan orang saling berdesak-desakan mendekat dengan Ganjar. Terlihat warga ataupun peserta pramuka ketika memanggil namanya langsung menyodorkan tangan untuk bersalaman dengan dia.

"Kak Ganjar, Kak, ya Allah. Mau foto," ujar salah satu peserta pramuka, Rabu (30/8/2023).

"Pak Ganjar, mau salaman Pak, Pak Ganjar," teriak peserta lainnya.

Yang menarik, saat itu hadir pula ustri Ganjar, Siti Atikoh Ganjar yang juga menjadi rebutan peserta pramuka untuk berfoto bersama. Terlihat keduanya yang awalnya saling berdampingan, sempat terpisah karena melayani banyaknya peserta untuk meminta foto.