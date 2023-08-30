Kronologi Penemuan Janin Bayi di Toilet RSUD Sampang, Pelaku Hamil Luar Nikah

SAMPANG - Insiden penemuan janin bayi berjenis kelamin laki-laki dalam toilet RSUD Mohammad Zyn Sampang, Madura, mengaketkan para perawat dan dokter di Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, janin yang ditemukan itu diduga hasil hamil di luar nikah dan ibu dari janin tersebut diduga dengan sengaja mengugurkanya dengan obat-obatan.

BACA JUGA:

Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto menjelaskan kronologi kejadian, saat tengah malam ada pasien yang diduga ibu dari janin tersebut didampingi keluarganya datang ke RSUD Sampang.

"Sekitar 03.00 WIB, pasien AF (19) didampingi oleh bibi dan neneknya kerumah sakit lantaran mengalami keluhan sakit perut,” ujarnya, Selasa (29/8/2023)

Pasien merupakan warga Kelurahan Delpenang, Sampang, Madura. Menurutnya, pasien AF setibanya di ruang IGD langsung masuk ke kamar mandi dan melahirkan dengan sendirinya.

BACA JUGA:

Malu Hamil di Luar Nikah, Mama Muda Nekat Habisi Nyawa Bayinya

"Pasien ini melahirkan di dalam kamar mandi tanpa bantuan dari pihak rumah sakit dan keluarganya. Setelah melahirkan pasien menyembunyikan janin tersebut di belakang toilet kamar mandi tanpa memberi tahu kepada siapapun dan pasien langsung meninggalkan rumah sakit,” jelasnya.