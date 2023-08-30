Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tinjau Pembangunan Jembatan Walahar, Ridwan Kamil Didoakan Bupati Karawang

Nila Kusuma , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |14:34 WIB
Tinjau Pembangunan Jembatan Walahar, Ridwan Kamil Didoakan Bupati Karawang
Ridwan Kamil tinjau pembangunan Jembatan Kalahar/Foto: Nila Kusuma
A
A
A

 

KARAWANG - Ratusan emak-emak menyambut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat meninjau pembangunan jembatan Walahar di Karawang, Selasa (30/8/23). Suasana semakin ramai karena emak-emak membawa anak dan langsung mendatangi Ridwan Kamil.

Bahkan, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana secara terbuka menyampaikan doa dari masyarakat Kabupaten Karawang agar karier Ridwan Kamil kedepannya berjalan lancar setelah tidak lagi jadi Gubernur.

 BACA JUGA:

"Orang baik harus didoakan dengan baik, semoga ke depan karier Pak Ridwan Kamil menjadi pemimpin yang hebat. Saya dan segenap rakyat Karawang berdoa agar kariernya dilancarkan seperti yang menjadi cita-citanya. Tentunya doa ini saya sampaikan secara tulus karena beliau sudah memberikan banyak manfaat bagi rakyat Karawang selama menjadi Gubernur," kata Bupati Cellica.

Menurut Cellica, rakyat Karawang pantas untuk menyampaikan terima kasih dan berdoa bagi Ridwan Kamil. Alasannya selama menjadi Gubernur Jawa Barat kepemimpinan Ridwan Kamil sangat dirasakan oleh masyarakat Karawang.

 BACA JUGA:

Cellica memberikan contoh pembangunan jembatan Walahar di Kecamatan Klari dan Kecamatan Ciampel yang ditinjau langsung oleh Ridwan Kamil merupakan mimpi masyarakat Karawang sejak lama.

"Karena biayanya besar Pemkab Karawang belum mampu untuk membangunnya. Namun beliau dengan kepemimpinannya tahu kesulitan orang Karawang dan langsung menggelontorkan uang Rp51 miliar untuk membangun jembatan walahar," katanya.

Halaman:
1 2
      
