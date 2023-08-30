Advertisement
HOME NEWS JABAR

Timbulkan Bau Menyengat, Tumpukan Sampah di Bandung Capai 10.000 Ton

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |17:13 WIB
Timbulkan Bau Menyengat, Tumpukan Sampah di Bandung Capai 10.000 Ton
Tumpukan sampah di Bandung (Foto: MPI/Arif)
BANDUNG - Tumpukan sampah di Kota Bandung imbas masih terbakarnya TPA Sarimukti diperkirakan telah mencapai 10.000 ton. Bau menyengat tak bisa dihindari di sejumlah TPS.

Seperti halnya di TPS Pasar Ujungberung, sampah menjulang tinggi dengan bau dan lalat. Sementara TPS tersebut berada tepat di samping pasar dan jalan. Begitupun di TPS Cijambe, sampai sudah tertumpuk. Sebuah plat baja ringan tampak digunakan untuk menutup area tersebut.

Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menyebutkan, saat ini di Kota Bandung sudah lebih dari 10.000 ton sampah yang belum bisa terangkut.

"Kemarin kita sudah mencoba ingin memanfaatkan lahan milik Pussenkav untuk TPA darurat. Tapi ternyata tidak bisa karena lahannya sudah lebih awal difungsikan untuk lapangan tembak," ungkap Ema, Rabu (30/8/2023).

Padahal, dari 135 TPS di Kota Bandung, seluruhnya sudah mengalami overload. Bahkan, saat ini sudah ada tindakan dari masyarakat untuk menumpukkan sampah di jalan-jalan.

Halaman:
1 2
      
