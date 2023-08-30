Rekor Semaphore dan Peserta Tongkat Terpecahkan di HUT ke-62 Pramuka Tingkat Jabar

BEKASI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Kwarda Jawa Barat Atalia Praratya hadiri Gebyar Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Gerakan Pramuka tingkat Jawa Barat 2023 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

Acara tersebut meraih kesuksesan gemilang dengan berhasil memecahkan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dalam dua kategori sekaligus, yaitu semaphore dan peserta tongkat.

Dalam acara yang penuh semangat tersebut, ribuan anggota Pramuka dari seluruh penjuru Jawa Barat berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Rekor MURI untuk semaphore terpecahkan saat puluhan ribu Pramuka membentuk pola semaphore terbesar yang pernah ada, mengibarkan bendera isyarat dengan presisi yang luar biasa.

Sementara itu, rekor peserta tongkat juga diraih dengan pengumpulan peserta terbanyak dalam atraksi tongkat pramuka yang dinamis dan energik.

"Ini adalah bukti nyata semangat kebersamaan dan dedikasi tinggi anggota Pramuka Jawa Barat. Kami merasa terhormat bisa menjadi bagian dari momen bersejarah ini dan melihat semangat Pramuka begitu menginspirasi," Sebut Kwarda Jawa Barat Atalia Praratya, Rabu (23/8/2023).

Tidak ketinggalan, dalam kehadirannya Kang Emil juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap acara ini. Kata dia, acara ini adalah contoh nyata betapa pentingnya pengembangan karakter generasi muda melalui pendidikan non-formal.