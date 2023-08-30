Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tinjau Pembangunan Jembatan Walahar, Ridwan Kamil: Semoga Bermanfaat bagi Masyarakat

Fachrudin , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |19:03 WIB
Tinjau Pembangunan Jembatan Walahar, Ridwan Kamil: Semoga Bermanfaat bagi Masyarakat
Ridwan Kamil tinjau pembangunan Jembatan Walahar/Foto: M. Fachrudin
KARAWANG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, meninjau salah satu proyek pembangunan jembatan di wilayah Karawang. Diharapkan, jembatan yang memakan anggaran Rp51 milliar itu bisa bermanfaat bagi masyarakat dan berjalan dengan baik.

Kedatangan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, langsung disambut histeris oleh ratusan warga di Desa Walahar, Kecamatan Klari, Karawang.

Kedatangan Ridwan Kamil adalah untuk meninjau pembangunan proyek Jembatan Walahar. Ia memastikan proyek yang memakan anggaran sebesar puluhan milliar itu berjalan dengn baik.

Selain itu, Ridwan Kamil juga berharap jembatan tersebut bisa bermanfaat untuk aktivitas warga dan bisa mengurangi kemacetan.

"Semoga pembangunan jembatan ini bermanfaat. Ke sekolah lanjar, ke pabrik lancar. Didoakan, oke?" kata Ridwan Kamil dalam kesempatan tersebut, Rabu (30/8/2023).

Sementara itu, Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana mengucapkan banyak terimakasih kepada Gubernur Jawa Barat atas bantuan yang diberikan.

Halaman:
1 2
      
