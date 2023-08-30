Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Polisi Gerebek Kampung Narkoba di Tanjungbalai, 2 Pecandu Ditangkap

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |20:23 WIB
Polisi Gerebek Kampung Narkoba di Tanjungbalai, 2 Pecandu Ditangkap
Polisi tangkap dua pecandu saat menggerebek kampung narkoba (Foto : Istimewa)
A
A
A

TANJUNGBALAI - Polisi dari Satuan Reserse Narkoba (Resnarkoba) Polres Tanjungbalai menggerebek kampung narkoba di Jalan Anwar Idris, Gang Jati, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, Rabu (30/8/2023).

Penggrebekkan itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang resah dengan aktifitas peredaran narkoba di kawasan tersebut.

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungbalai AKP Reynold Silalahi, mengatakan dari penggrebekkan itu sebanyak dua orang pria diduga pecandu narkoba berhasil ditangkap. Keduanya adalah IU alias S (47) dan DF alias D (22).

"Setelah ditangkap, kita lakukan tes urine terhadap keduanya dan hasilnya mereka positif menggunakan narkoba," kata AKP Reynold.

Polisi, kata Reynold, tidak menemukan barang bukti sabu-sabu dari kedua pecandu itu. Namun bersama mereka ikut disita 3 set alat isap sabu, 12 bungkus plastik klip dan satu unit sepeda motor merek Honda PCX tanpa nomor Polisi yang diduga merupakan hasil kejahatan.

"Saat ini keduanya berikut barang bukti sudah kita boyong ke komando untuk pemeriksaan lebih lanjut," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658/narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187656/dewi_astutik-fkeZ_large.jpg
Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement