HOME NEWS SULSEL

Pemuda Dilaporkan Hilang di Gunung Sorongan Pangkep, Tim SAR Lakukan Pencarian

Udin Syahruddin , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |16:25 WIB
Pemuda Dilaporkan Hilang di Gunung Sorongan Pangkep, Tim SAR Lakukan Pencarian
Tim SAR lakukan pencarian pemuda hilang di Gunung Sorongan, Pangkep, Sulawesi Selatan (Foto: Udin Syahruddin)
A
A
A

PANGKEP - Seorang pemuda dikabarkan hilang di Bulu Sorongan, Desa Parenreng, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Rabu (30/8/2023). Informasi ini diterima Basarnas Makassar dan langsung mengerahkan personelnya menuju ke lokasi untuk melakukan pencarian.

"Kami menerima laporan adanya seorang pemuda belum kembali dari Gunung Sonrongan Kabupaten Pangkep dan langsung diaksi dengan mengerahkan personel di Pos Unit Siaga Parepare," ujar Mexianus Bekabel, Kepala Kantor Basarnas Makassar.

Lebih lanjut, Mexianus menjelaskan, laporan yang diterima korban diketahui bernama Fitrah Perdana (24), beralamat Desa Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone.

Dari informasi yang dihimpun, korban sebelumnya terlihat menaiki Gunung Sorongan sejak Jumat 25 Agustus 2023 pagi dan menitip motor yang dikendarainya di kolong rumah warga dekat kaki gunung. Namun, hingga Rabu 30 Agustus, korban belum juga kembali.

"Informasinya korban bergegas naik ke gunung setelah menitip sepeda motornya. Warga sempat mencoba menghentikan karena korban hanya terlihat membawa tas kecil dan seorang diri. Tapi dia tidak menghiraukan dan hanya menjawab bahwa sudah pernah mendaki sebelumnya lalu terus berjalan naik," kata Mexianus.

