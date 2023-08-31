Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bimtek Bacaleg Perindo Dapil Jatim 7, Para Calon Wakil Rakyat Diminta Pahami Wilayah

Ahmad Subekhi , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |11:11 WIB
Bimtek Bacaleg Perindo Dapil Jatim 7, Para Calon Wakil Rakyat Diminta Pahami Wilayah
A
A
A

PONOROGO - Ratusan Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) dari Partai Perindo mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) caleg Daerah Pemilihan Jatim 7, di Ponorogo, Rabu (30/8/2023) siang.

Mereka terdiri dari caleg DPR RI, DPRD Provinsi Jawa timur, serta caleg Kabupaten Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan dan Kabupaten Ngawi.

Para peserta nampak antusias mendengar penjelasan dari Ketua DPW Perindo Jatim dan Ketua Harian Perindo Jatim. Sejumlah poin disampaikan salah satunya, caleg harus benar-benar bermanfaat warga sekitar dan senantiasa berbuat baik.

Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres tahun 2024 ini terus mengingatkan caleg untuk aktif menyelesaikan persoalan sekitar.

“Diharapkan para caleg menguasai wilayahnya, terus bersosialisasi kepada pemilih,” ucap Ketua DPW Perindo Jatim Letjend Purn Wisnoe Prasetija Boedi.

Partai perindo sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera ditargetkan memperoleh minimal 1 kursi, di tiap-tiap daerah pemilihan, mulai tingkat DPRD Kabupetn Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI.

Atas kegiatan tersebut, para Bacaleg pun optimis bahwa penguatan ini jika dilakukan secara serius bakal mencapai target yang bisa diraih.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189272//perindo-wgP9_large.jpg
Semangati Anak Sumba Barat Daya, Yusuf Bora: Kendala Ekonomi Jangan Surutkan Mimpi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074//perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement