Bimtek Bacaleg Perindo Dapil Jatim 7, Para Calon Wakil Rakyat Diminta Pahami Wilayah

PONOROGO - Ratusan Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) dari Partai Perindo mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) caleg Daerah Pemilihan Jatim 7, di Ponorogo, Rabu (30/8/2023) siang.

Mereka terdiri dari caleg DPR RI, DPRD Provinsi Jawa timur, serta caleg Kabupaten Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan dan Kabupaten Ngawi.

Para peserta nampak antusias mendengar penjelasan dari Ketua DPW Perindo Jatim dan Ketua Harian Perindo Jatim. Sejumlah poin disampaikan salah satunya, caleg harus benar-benar bermanfaat warga sekitar dan senantiasa berbuat baik.

Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres tahun 2024 ini terus mengingatkan caleg untuk aktif menyelesaikan persoalan sekitar.

“Diharapkan para caleg menguasai wilayahnya, terus bersosialisasi kepada pemilih,” ucap Ketua DPW Perindo Jatim Letjend Purn Wisnoe Prasetija Boedi.

Partai perindo sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera ditargetkan memperoleh minimal 1 kursi, di tiap-tiap daerah pemilihan, mulai tingkat DPRD Kabupetn Kota, DPRD Provinsi dan DPR RI.

Atas kegiatan tersebut, para Bacaleg pun optimis bahwa penguatan ini jika dilakukan secara serius bakal mencapai target yang bisa diraih.

(Khafid Mardiyansyah)