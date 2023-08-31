Didukung Perindo, Bodri Culture Festival Lestarikan Budaya dan Angkat Produk UMKM

KENDAL - Acara Bodri Culture ketiga yang diadakan di Desa Magersari, Kecamatan Patebon, Kendal, Jawa Tengah, berlangsung meriah. Sejumlah kegiatan yang diadakan diharapkan mampu melestarikan kebudayaan dan mengangkat UMKM.

Acara tersebut didukung Partai Perindo yang peduli dengan budaya lokal dan mendukungnya agar terus dijaga. Dalam kegiatan Bodri Culture Festival, Partai Perindo memberi dukungan agar pelestarian budaya dan tradisi masyarakat tersebut tetap berjalan dan terus berkembang menjadi wisata budaya di Kendal.

Kepala Desa Magersari Muhyidin mengatakan, Bodri Culture Festival untuk memberikan semangat dan kekompakan warga dalam berkesenian dan mengangkat produk UMKM.

"Tujuan digelarnya acara ini yaitu satu, untuk jad penyemangat warga Desa Magersari dan juga kita tonjolkan kesenian serta UMKM," ujar Muhyidin, Jumat 25 Agustus 2023.

Adapun rangkaian acaranya, sebelum kirab budaya yang dikemas dalam Festival Miyang, puluhan vespa dan klub otomotif ikut konvoi yang dimulai dari rumah dinas Bupati Kendal.