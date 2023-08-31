Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ikuti Festival Perahu Demokrasi di Lampung, Bacaleg : Masyarakat Semakin dekat dengan Perindo

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |19:25 WIB
Ikuti Festival Perahu Demokrasi di Lampung, Bacaleg : Masyarakat Semakin dekat dengan Perindo
Partai Perindo ikut festival perahu festival di Lampung (Foto: MPI)
BANDARLAMPUNG - DPD Partai Perindo Kota Bandarlampung mengapresiasi digelarnya Festival Perahu Kirab Pemilu 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung, Kamis (31/8/2023).

Tak hanya bagi partai, Festival Perahu Demokrasi dalam rangka sosialisasi Pemilu 2024 itu juga sangat membantu bakal calon legislatif (bacaleg) dalam mensosialisasikan partai yang diusungnya.

Bacaleg DPD kota Bandarlampung Antony mengatakan, festival demokrasi yang digelar KPU Bandarlampung tersebut sangat baik sekali untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya warga pesisir teluk Lampung terhadap Pemilu 2024 yang akan datang.

"Kirab susur pesisir teluk Lampung ini program baru pertama sekali karena biasanya KPU hanya fokus untuk warga di darat dan perkotaan saja. Jadi tentunya ini sangat bagus," ujar Antony saat dikonfirmasi.

Dengan berpartisipasi dalam festival perahu ini, Antony meyakini, dapat meningkatkan elektabilitas Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

