Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Temui Pengurus DPD dan Kader di Malang, TGB Bongkar Alasan Gabung Perindo

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |20:23 WIB
Temui Pengurus DPD dan Kader di Malang, TGB Bongkar Alasan Gabung Perindo
TGB Zainul Majdi temui kader Perindo di Malang (Foto: MPI)
A
A
A

MALANG – Ketua Harian DPP Partai Perindo TGB HM. Zainul Majdi bertemu dengan puluhan pengurus DPD se-Malang raya. Pertemuan berlangsung di kantor DPD Partai Perindo Kota Malang, usai TGB M. Zainul Majdi memberikan pemaparan dalam seminar internasional pada Kamis (31/8/2023).

Tampak tak hanya pengurus dari DPD Partai Perindo Kota Malang saja, tapi pengurus DPD Kota Batu dan Kabupaten Malang, juga turut menghadiri konsolidasi ini. Bahkan beberapa kader dan simpatisan juga menyambut kedatangan TGB HM Zainul Majdi.

Di hadapan pengurus DPD dan para kader partai, TGB membakar semangat para kader dengan memberikan alasan mengapa ia akhirnya masuk Perindo. Apalagi Perindo sebenarnya tergolong partai politik baru di kancah perpolitikan Indonesia.

“Partai Perindo partai yang terang benderang, yang disembunyikan, bersama-sama insya Allah kita berjuang melalui Perindo,” kata TGB HM Zainul Majid, pada Kamis (31/8/2023).

TGB menangkis bila ia bergabung ke partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 karena keterpaksaan, tetapi ia mengakui jika bergabung ke Perindo karena program – program dan visi misi partai yang dianggap sesuai dengannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement