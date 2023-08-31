Temui Pengurus DPD dan Kader di Malang, TGB Bongkar Alasan Gabung Perindo

MALANG – Ketua Harian DPP Partai Perindo TGB HM. Zainul Majdi bertemu dengan puluhan pengurus DPD se-Malang raya. Pertemuan berlangsung di kantor DPD Partai Perindo Kota Malang, usai TGB M. Zainul Majdi memberikan pemaparan dalam seminar internasional pada Kamis (31/8/2023).

Tampak tak hanya pengurus dari DPD Partai Perindo Kota Malang saja, tapi pengurus DPD Kota Batu dan Kabupaten Malang, juga turut menghadiri konsolidasi ini. Bahkan beberapa kader dan simpatisan juga menyambut kedatangan TGB HM Zainul Majdi.

Di hadapan pengurus DPD dan para kader partai, TGB membakar semangat para kader dengan memberikan alasan mengapa ia akhirnya masuk Perindo. Apalagi Perindo sebenarnya tergolong partai politik baru di kancah perpolitikan Indonesia.

“Partai Perindo partai yang terang benderang, yang disembunyikan, bersama-sama insya Allah kita berjuang melalui Perindo,” kata TGB HM Zainul Majid, pada Kamis (31/8/2023).

TGB menangkis bila ia bergabung ke partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 karena keterpaksaan, tetapi ia mengakui jika bergabung ke Perindo karena program – program dan visi misi partai yang dianggap sesuai dengannya.