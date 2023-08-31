Bakar Semangat Kader Perindo, TGB: Partai Ini Didirikan dengan Niat Baik!

MALANG - Ketua Harian DPP Partai Perindo TGB HM Zainul Majdi membakar semangat para pengurus dan kader se-Malang raya. Pertemuan TGB HM Zainul Majdi dengan puluhan pengurus dan kader berlangsung singkat di kantor DPD Partai Perindo Kota Malang, pada Kamis (31/8/2023).

Menurut TGB, program – program Partai Perindo mulai begitu dirasakan masyarakat kecil, meski secara kekuatan partai bukanlah partai yang besar. Di sisi lain, kader – kader Perindo dinilainya juga cukup menjaga integritas tinggi, dengan tidak melakukan korupsi.

“Boleh saja tidak terlalu besar, tapi tidak ada kadernya yang korupsi, ada 400 anggota Perindo se-Indonesia tidak ada yang korupsi,” kata TGB HM Zainul Majdi.

Partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini juga berkomitmen bersama rakyat kecil melangkah. Tak heran bila Perindo juga menjadi partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

“Kami partai didirikan dengan niat baik. Selama ini mencari dengan baik, untuk betul-betul berhadapan pada posisi tidak berhadapan dengan rakyat, tapi posisi yang selalu bersama rakyat,” ujar pria yang pernah menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).