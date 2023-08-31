Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Kesan TGB saat Hadiri Konsolidasi Perindo di Malang Raya: Solid dan Semangat

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |21:20 WIB
Kesan TGB saat Hadiri Konsolidasi Perindo di Malang Raya: Solid dan Semangat
TGB hadiri konsolidari partai di Malang Raya/Foto: Avirista Midaada
A
A
A

 

MALANG – Kedatangan Ketua Harian DPP Partai Perindo TGB HM. Zainul Majdi disambut hangat oleh pengurus dan kader se-Malang raya. Pertemuan TGB Zainul Majdi dilalukan di kantor DPD Partai Perindo Kota Malang, pada Kamis (31/8/2023).

Pertemuan sekaligus konsolidasi ini hanya berlangsung dalam waktu singkat, bahkan tak hanya satu jam. Tetapi para kader terutama pengurus merasa ada semangat dan motivasi khusus usai ‘dibakar’ oleh pria yang pernah menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

 BACA JUGA:

Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang Laily Fitriyah Liza Min Nelly mengucapkan terima kasih sebanyak – banyaknya, atas waktu yang diberikan TGB HM Zainul Majdi untuk bersilaturahmi dan berkonsolidasi dengan kadernya.

“Khususnya Malang Raya suatu kehormatan kedatangan bapak kami terima kasih bapak sangat bangga bisa hadir di sini,” kata Nelly, sapaan akrabnya.

 BACA JUGA:

Bagi Nelly, apa yang disampaikan oleh TGB juga menjadi motivasi baginya pribadi dan pengurus Perindo lain pada tiga wilayah di Malang raya, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

“Harapan kami untuk khususnya Malang Raya atau saat ini di Kota Malang juga semangat dan tuntunan apa yang harus kami lakukan, untuk kemenangan partai ini ke depan,” bebernya.

