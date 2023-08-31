TGB Kenang Almarhum KH Hasyim Muzadi, Dukung Dirinya saat Jabat Gubernur NTB Periode Kedua

MALANG - Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi berkunjung ke Ponpes Al Hikam Malang, Jawa Timur, Kamis (31/8/2023).

Dalam kunjungannya tersebut, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini mengenang sosok pengasuh Ponpes Al Hikam almrahum KH Hasyim Muzadi.

Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) itu mengaku bahwa dirinya memiliki kedekatan khusus dengan mantan Ketua Umum PBNU itu.

"Bagi saya pribadi dan masyarakat NTB, memiliki hubungan yang baik dengan beliau (KH Hasyim Muzadi)," katanya, Kamis (31/8/2023).

Tak hanya itu, KH Hasyim Muzadi pun menjadi sosok yang memberikan dukungan kepadanya saat maju menjabat sebagai Gubernur NTB periode kedua.

Bahkan, mantan Ketua PBNU itu yang langsung datang ke NTB untuk menyampaikan dukungannya kepada TGB.