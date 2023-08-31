Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

TGB Kenang Almarhum KH Hasyim Muzadi, Dukung Dirinya saat Jabat Gubernur NTB Periode Kedua

Deni Irwansyah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |22:19 WIB
TGB Kenang Almarhum KH Hasyim Muzadi, Dukung Dirinya saat Jabat Gubernur NTB Periode Kedua
TGB Zainul Majdi/Foto: MPI
A
A
A

MALANG - Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi berkunjung ke Ponpes Al Hikam Malang, Jawa Timur, Kamis (31/8/2023).

Dalam kunjungannya tersebut, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini mengenang sosok pengasuh Ponpes Al Hikam almrahum KH Hasyim Muzadi.

Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) itu mengaku bahwa dirinya memiliki kedekatan khusus dengan mantan Ketua Umum PBNU itu.

"Bagi saya pribadi dan masyarakat NTB, memiliki hubungan yang baik dengan beliau (KH Hasyim Muzadi)," katanya, Kamis (31/8/2023).

Tak hanya itu, KH Hasyim Muzadi pun menjadi sosok yang memberikan dukungan kepadanya saat maju menjabat sebagai Gubernur NTB periode kedua.

Bahkan, mantan Ketua PBNU itu yang langsung datang ke NTB untuk menyampaikan dukungannya kepada TGB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement