4 Deretan Fakta Sidang Donald Trump yang Sedang Naik Daun

JAKARTA- Deretan fakta sidang Donald Trump menarik untuk diulas. Mantan Presiden Amerika Serikat ke-45 tersebut kini telah dilanda banyak kasus di tingkat negara bagian maupun federal yang berkaitan dengan bisnis serta karir politiknya.

Melansir dari New York Times, Donald Trump telah didakwa atas beberapa kasus, mulai dari skema uang tutup mulut kepada bintang porno, kesalahan penanganan dokumen rahasia, dan terbaru upaya membatalkan hasil pemilu tahun 2020 lalu.

Adapun jadwal persidangan Donald Trump terkait kasus tersebut telah ditetapkan pada tahun depan. Begini sederet fakta sidang Donald Trump atas kasus tersebut.

1. Jadwal sidang sehari sebelum Super Tuesday

Dalam kasus dugaan pelanggaran pemilu 2020, Trump dijadwalkan akan menjalani persidangan pada 4 Maret 2024 mendatang. Sidang yang rencananya akan berlangsung di Washington, D.C, dinilai tidak akan menguntungan Trump karena hanya berselang satu hari sebelum Super Tuesday atau hari dimana kontes pencalonan presiden dari Partai Republik ditentukan.