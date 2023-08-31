Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Deretan Fakta Sidang Donald Trump yang Sedang Naik Daun

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |01:23 WIB
4 Deretan Fakta Sidang Donald Trump yang Sedang Naik Daun
Ilustrasi untuk persidangan Donald Trump (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Deretan fakta sidang Donald Trump menarik untuk diulas. Mantan Presiden Amerika Serikat ke-45 tersebut kini telah dilanda banyak kasus di tingkat negara bagian maupun federal yang berkaitan dengan bisnis serta karir politiknya.

Melansir dari New York Times, Donald Trump telah didakwa atas beberapa kasus, mulai dari skema uang tutup mulut kepada bintang porno, kesalahan penanganan dokumen rahasia, dan terbaru upaya membatalkan hasil pemilu tahun 2020 lalu.

Adapun jadwal persidangan Donald Trump terkait kasus tersebut telah ditetapkan pada tahun depan. Begini sederet fakta sidang Donald Trump atas kasus tersebut.

1. Jadwal sidang sehari sebelum Super Tuesday

Dalam kasus dugaan pelanggaran pemilu 2020, Trump dijadwalkan akan menjalani persidangan pada 4 Maret 2024 mendatang. Sidang yang rencananya akan berlangsung di Washington, D.C, dinilai tidak akan menguntungan Trump karena hanya berselang satu hari sebelum Super Tuesday atau hari dimana kontes pencalonan presiden dari Partai Republik ditentukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/18/3189742//isis-lCu2_large.png
Serangan ISIS di Suriah: Dua Tentara AS dan Warga Sipil Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/25/3189517//paspor-2o3p_large.jpg
Aturan Baru untuk Wisatawan yang Berkunjung ke AS, Trump Minta Jejak Digital 5 Tahun Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189449//menko_airlangga-Mf5F_large.jpg
Negosiasi Dagang Lanjut, Menko Airlangga Kirim Tim ke AS Pekan Depan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189189//video_penyitaan_kapal_tanker_di_lepas_pantai_venezuela-nCIB_large.jpg
AS Sita Kapal Tanker Minyak di Lepas Pantai Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/18/3188965//menteri_luar_negeri_as_marco_rubio-Xqaj_large.jpg
AS Desak Thailand dan Kamboja Hentikan Pertempuran di Perbatasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/18/3188937//presiden_amerika_serikat_donald_trump_bersama_dengan_presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-Hhvx_large.jpg
Trump Beri Zelensky Batas Waktu Tanggapi Rencana Perdamaian AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement