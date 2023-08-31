Kronologi Penangkapan Presiden Gabon Ali Bongo usai Kudeta Militer

GABON - Presiden Gabon Ali Bongo Ondimba ditangkap saat militer melakukan kudeta. Presiden pun menjadi tahanan rumah bersama keluarga dan dokternya.

Menurut pernyataan yang dibacakan di televisi pemerintah oleh junta militer bernama Komite Transisi dan Pemulihan Institusi (CTRI), Ali Bongo ditahan dalam tahanan rumah, dikelilingi oleh keluarga dan dokternya.

Noureddin Bongo Valentin, putra dan penasihat dekat kepala negara, Ian Ghislain Ngoulou, kepala staf Bongo, Mohamed Ali Saliou, wakil kepala stafnya, Abdul Hosseini, penasihat presiden lainnya, Jessye Ella Ekogha, penasihat khusus dan presiden juru bicaranya, serta orang nomor satu dan dua dari Partai Demokrat Gabon (PDG) yang mengusung Bongo juga ditangkap.

Militer merebut kekuasaan, mengecam “pemerintahan yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diprediksi yang mengakibatkan terus memburuknya kohesi sosial, yang berisiko membawa negara ini ke dalam kekacauan.”

Pihak militer mengatakan Bongo telah ditangkap dan militer telah mengakhiri rezim.

“Mereka ditangkap karena pengkhianatan tingkat tinggi terhadap lembaga-lembaga Negara, penyelewengan besar-besaran dana publik, penggelapan keuangan internasional yang terorganisir, pemalsuan, pemalsuan tanda tangan Presiden Republik, korupsi aktif dan perdagangan narkoba,” tambahnya.