Kremlin: Jatuhnya Pesawat Bos Wagner Mungkin Disengaja

MOSKOW - Penyelidik Rusia tidak mengesampingkan kemungkinan adanya pelanggaran atau kesengajaan dalam kecelakaan pesawat yang menewaskan bos Wagner Yevgeny Prigozhin, dan akan mempertimbangkan setiap skenario yang mungkin terjadi, kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan.
“Jelas ada versi yang berbeda dan sedang dipertimbangkan. Diantaranya adalah yang (melibatkan) kekejaman yang disengaja,” kata Peskov pada Rabu, (30/8/2023), sebagaimana dilansir RT. Dia mendesak media untuk menunggu kabar resmi dari penyelidik.
Ketika ditanya tentang laporan Reuters, yang menyatakan bahwa Moskow telah menolak tawaran bantuan dari otoritas penerbangan Brasil, Peskov mengatakan tidak ada diskusi mengenai aspek internasional apa pun dan mengindikasikan bahwa penyelidikan akan dilakukan di dalam negeri.
Jet bisnis yang jatuh di Wilayah Tver Rabu lalu diproduksi oleh produsen pesawat Brasil Embraer. Kesepuluh orang di dalamnya tewas, termasuk bos Wagner dan beberapa rekan terdekatnya.
Karena penerbangan tersebut dilakukan dalam negeri, Rusia tidak berkewajiban untuk menyelidiki kecelakaan tersebut berdasarkan aturan internasional, Reuters mencatat dalam laporannya. Insiden internasional biasanya diawasi di bawah wewenang Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan melibatkan produsennya.