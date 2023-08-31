Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korut Gelar Latihan Nuklir Bumi Hangus, Simulasikan Serangan ke Korsel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |13:57 WIB
Korut Gelar Latihan Nuklir Bumi Hangus, Simulasikan Serangan ke Korsel
Foto: Reuters.
A
A
A

SEOUL - Korea Utara melakukan simulasi serangan nuklir "bumi hangus" terhadap sasaran-sasaran di seluruh Korea Selatan, media pemerintah melaporkan pada Kamis, (31/8/2023). Latihan ini merupakan reaksi Pyongyang terhadap latihan militer Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan sekutu yang dikatakan Korea Utara sebagai rencana serangan nuklir pendahuluan.

Laporan-laporan media pemerintah menguraikan secara rinci bagaimana Korea Utara membayangkan potensi perang, termasuk melawan serangan apa pun dengan menyerang Korea Selatan dengan senjata nuklir, kemudian menyerbu masuk untuk menduduki wilayahnya.

“KPA menggelar latihan serangan nuklir taktis yang menyimulasikan serangan bumi hangus di pusat komando utama dan lapangan terbang operasional gangster militer ‘ROK’ pada Rabu, (30/8/2023) malam,” kata staf umum Tentara Rakyat Korea Utara (KPA) dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita KCNA. ROK adalah inisial nama resmi Korea Selatan, Republik Korea.

Korea Utara menembakkan dua rudal balistik jarak pendek ke laut pada Rabu, kata militer Korea Selatan, beberapa jam setelah AS mengerahkan pesawat pengebom B-1B untuk latihan udara sekutu.

Kantor kepresidenan Korea Selatan mengadakan pertemuan keamanan setelah peluncuran Korea Utara pada larut malam, setelah upaya kedua yang gagal pada pekan lalu untuk menempatkan satelit mata-mata pertamanya ke orbit.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182267/korea_utara-7Ksk_large.jpg
Kecam Perundingan Keamanan AS-Korsel, Korut Ancam Tindakan Lebih Ofensif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181204/kim_yong_nam-Pe4p_large.jpg
Mantan Kepala Negara Seremonial Korea Utara Kim Yong Nam Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176098/parade_militer_korut-v0AD_large.jpg
Korea Utara Gelar Parade Militer Besar-Besaran, Pamer Rudal Antarbenua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/18/3169733/korea_utara-gXMm_large.jpg
Korea Utara Eksekusi Mati Penduduk Sebarkan Film Asing hingga Drama Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165039/kim_jong_un-1VX3_large.jpg
Jelang Pertemuan Presiden AS-Korsel, Kim Jong-un Pantau Penembakan Rudal Pertahanan Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/18/3145333/hacker-iAxG_large.jpg
Internet di Korea Utara Lumpuh, Gara-Gara Serangan Siber?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement