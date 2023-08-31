Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Donald Trump Diduga Gelapkan Harta Kekayaannya Sebanyak Rp33,5 Triliun

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |14:47 WIB
Donald Trump Diduga Gelapkan Harta Kekayaannya Sebanyak Rp33,5 Triliun
Mantan Presiden AS Donald Trump diduga gelapkan harta kekayaannya (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON DC Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diduga menggelapkan harta kekayaan bersihnya sebesar USD2,2 miliar per tahun atau setara dengan Rp33,5 triliun. Hal ini terungkap melalui pengajuan pengadilan oleh kantor Jaksa Agung New York, Letitia James pada Rabu, (30/8/2023).

Dilansir dari India Today, Jaksa Agung Letitia James meminta hakim negara bagian untuk menyelesaikan klaim yang menyatakan Donald Trump melakukan penipuan senilai USD250 juta (Rp3.8 triliun) dengan menyerahkan pernyataan palsu ke beberapa bank dan perusahaan asuransi.

James juga mengatakan bukti dalam kasus perdatanya menunjukkan “penipuan yang berulang dan terus-menerus” oleh Trump, anak-anaknya, dan perusahaannya atas laporan keuangan yang salah dan menyesatkan dari tahun 2011 hingga 2021.

“Efek kumulatif dari berbagai skema penipuan untuk menggelapkan aset Trump, dan karena kekayaan bersihnya, sangat mengejutkan. Hal ini juga merupakan puncak dari gunung es penipuan yang jauh lebih besar yang siap untuk diungkap di persidangan," kata James dalam pengajuan ke Pengadilan Negeri di Manhattan, sebagaimana dikutip India Today.

Sementara itu, menurut transkrip deposisi yang dipublikasikan pada Rabu kemarin, mantan presiden AS ini menyebut portofolio real estatnya sebagai “Mona Lisa-nya property” selama deposisi pada April 2023 dalam gugatan tersebut.

"Kami memiliki properti yang menghasilkan uang, tetapi Anda bisa menjualnya berkali-kali lipat karena kualitas properti tersebut, seperti Turnberry di Skotlandia," kata Trump dalam transkrip deposisi, sebagaimana dikutip ABC News.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185708/donald_trump-8X9y_large.jpg
Trump Bakal Labeli Cabang-Cabang Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185145/donald_trump-D0gK_large.jpg
Trump Tekan Ukraina Akhiri Perang dengan Rusia, Diberi Deadline 27 November!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185123/trump-CMv0_large.jpg
Trump Tertawa Disinggung soal Kritik ‘Fasis’ Mamdani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3184913/donald_trump-nHa3_large.jpg
Trump Bantah Cabut Boikot KTT G20 di Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180755/trump-N0Dg_large.jpg
Trump: Nigeria Negara Sangat Mengkhawatirkan karena Kekerasan Terhadap Umat Kristen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179407/ktt_asean-d8Um_large.jpg
KTT Ke-47 ASEAN, Trump Puji Peran Prabowo di Balik Perdamaian Timur Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement