Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Robot Penjelajah Bulan Milik India Konfirmasi Keberadaan Belerang dan Elemen Lain di Kutub Selatan Bulan

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:01 WIB
Robot Penjelajah Bulan Milik India Konfirmasi Keberadaan Belerang dan Elemen Lain di Kutub Selatan Bulan
India konfirmasi keberadaan belerang di kutub selatan Bulan (Foto: AFP/ISRO)
A
A
A

NEW DELHIRobot Penjelajah Bulan milik India mengonfirmasi keberadaan belerang dan mendeteksi adanya beberapa elemen lain di permukaan dekat kutub selatan Bulan yang jarang dijelajahi. Hal ini ditemukan ketika robot mencari tanda-tanda air beku, seminggu setelah pendaratan bersejarah di Bulan.

“The Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), instrumen yang ada dalam robot penjelajah Chandrayaan-3 telah melakukan pengukuran in-situ untuk pertama kalinya pada komposisi elemen permukaan Bulan di dekat kutub selatan,” kata pernyataan the Indian Space Research Organization (ISRO) di postingan situs webnya pada Senin, (28/8/2023).

"Pengukuran in-situ ini mengkonfirmasi keberadaan belerang di wilayah tersebut dengan jelas, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh instrumen yang ada di pesawat pengorbit," ungkap ISRO.

Instrumen spektroskopi yang diinduksi laser dari robot penjelajah ini juga mendeteksi adanya beberapa elemen lain, seperti aluminium, besi, kalsium, titanium, mangan, oksigen, dan silikon di permukaan Bulan.

Robot ini juga mencari tanda-tanda air beku yang diperkirakan dapat membantu misi astronot di masa depan, sebagai sumber air minum potensial atau bahan bakar roket.

“Robot penjelajah ini juga akan mempelajari atmosfer Bulan dan aktivitas seismik,” ucap Ketua ISRO S. Somnath, sebagaimana dikutip Independent.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182122/ratusan_penerbangan_di_bandara_delhi_india_tertunda-YTDP_large.jpg
Ratusan Penerbangan Tertunda di Bandara India Gara-Gara Gangguan Sistem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180886/kerumunan_kuil_di_india-hNUd_large.jpg
Tragedi 25 Ribu Warga Desak-desakan di Kuil India, 9 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172349/demo_di_ladakh_india-W59U_large.jpg
Demo Pemuda Tuntut Status Negara Bagian dan Pekerjaan di India, 4 Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154708/pesawat_air_india-amrh_large.jpg
Investigasi Jatuhnya Pesawat Air India, Sakelar Bahan Bakar Mati Sesaat Setelah Lepas Landas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/18/3147090/kerusakan_di_sebuah_gedung_setelah_jatuhnya_pesawat_air_india_di_ahmedabad_pti_via_india_today-6rjg_large.jpg
Kisah Satu-Satunya Penumpang Air India yang Selamat, Terlempar saat Pesawat Hancur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement