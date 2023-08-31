Nenek 62 Tahun Wujudkan Mimpi Lakukan Perjalanan Solo dengan Motor ke Tibet

TIDAK pernah terlambat untuk mewujudkan impianmu, mungkin kata-kata itulah yang tepat untuk menunjukkan apa yang dilakukan oleh seorang nenek berusia 62 tahun asal Provinsi Zhejiang, China. Nenek Liu, panggilan wanita lanjut usia itu, mewujudkan impiannya untuk melakukan perjalanan solo dengan sepeda motor dari kampung halamannya ke Lhasa, Tibet.

Diwartakan South China Morning Post, Nenek Liu mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) pada September 2022 lalu, dan sejak saat itu telah menempuh perjalanan sejauh lebih dari 20.000 km dengan sepeda motornya.

Mewujudkan impiannya untuk pergi ke Lhasa, Nenek Liu berkendara melalui kota-kota, lembah, dan desa bersalju hingga akhirnya tiba di tujuan.

“Saya sangat emosional, saya tidak tahu apa yang saya katakan, tetapi saya berhasil melakukannya,” kata Nenek Liu dengan haru.

“Saya kagum dengan diri saya sendiri dan ingin memberi pujian, Terima Kasih.”

Nenek Liu mengatakan bahwa sebelum perjalanan itu, dia sama sekali belum pernah bepergian. Namun, dia ingin menghabiskan hari tuanya dengan banyak hal, sehingga dia berusaha memenuhi impiannya pergi ke Tibet dengan sepeda motor.