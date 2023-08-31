Baru 5 Jam Lahir Bayi Perempuan Ini Sudah Dibuang Orangtuanya

TOMOHON - Seorang bayi perempuan yang masih berusia 5 jam dibuang oleh orang tuanya dalam sebuah kardus dan diletakkan begitu saja di atas sebuah mobil yang terparkir di rumah keluarga Runtu - Simbar di kelurahan Woloan 1 Ling 8 Kecamatan Tomohon Barat, Rabu (30/8/2023) malam.

Kapolsek Tomohon Tengah Kompol Sammy Pandelaki mengatakan bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah, Feiby Simbar yang melihat sebuah kardus di atas kap mobil Fortuner Hitam DB 1430 AF miliknya setelah di periksa ternyata di dalam kardus tersebut terdapat seorang bayi perempuan.

"Melihat hal tersebut Ibu Feiby langsung menghubungi Lurah Woloan 1 Bapak Andre Koyongian yang langsung menghubungi Pihak kepolisian Tomohon Tengah dan langsung membawa bayi tersebut ke RS Bethesda Tomohon," kata Kompol Sammy Pandelaki, Kamis (31/8/2023).

Menerima informasi tentang adanya penemuan bayi, Tim Resmob Polsek Tomohon Tengah bersama Piket Polsek Tomohon Tengah kemudian segera menuju ke RS Bethesda dan langsung melakukan pengumpulan bahan keterangan kepada Ibu Feiby Simbar, selanjutnya langsung melakukan penyelidikan.