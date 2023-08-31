Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Timor Tengah Selatan NTT, Tak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |17:45 WIB
Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Timor Tengah Selatan NTT, Tak Berpotensi Tsunami
Gempa magnitudo 6,1 guncang TTS, NTT. (Ilustrasi/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (31/8/2023) sekira pukul 17.29 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa berada di 36 km arah barat laut Timor Tengah Selatan. Lokasi gempa berada di titik koordinat 9.69 Lintang Selatan, 124.10 Bujur Timur.

"Gempa Mag:6.1, 31-Agu-23 17:29:30 WIB, Lok:9.69 LS,124.10 BT (36 km BaratLaut TIMORTENGAHSEL-NTT), Kedlmn:75 Km, tdk berpotensi tsunami," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189836/gempa-wfQj_large.jpg
Gempa Magnitudo 5 Guncang Boven Digoel Papua Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189403/gempa-f9ls_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188666/gempa-vZ39_large.jpg
Gempa M7,5 Guncang Jepang, BMKG: Tak Potensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188347/gempa-rdkB_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Halmahera Barat, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188327/gempa-Mlef_large.jpg
Breaking News: Gempa Dahsyat M7,0 Guncang Alaska, BMKG: Tak Potensi Timbulkan Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187733/gempa-EI38_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement