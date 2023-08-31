Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Timor Tengah Selatan NTT, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (31/8/2023) sekira pukul 17.29 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa berada di 36 km arah barat laut Timor Tengah Selatan. Lokasi gempa berada di titik koordinat 9.69 Lintang Selatan, 124.10 Bujur Timur.

"Gempa Mag:6.1, 31-Agu-23 17:29:30 WIB, Lok:9.69 LS,124.10 BT (36 km BaratLaut TIMORTENGAHSEL-NTT), Kedlmn:75 Km, tdk berpotensi tsunami," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)