Evakuasi Berlangsung Dramatis, Jasad Aktivis Michelle Kurisi yang Dibunuh KKB Diautopsi

JAYAPURA– Jenazah Michelle Kurisi Doga, aktivis kemanusiaan Papua yang tewas dieksekusi teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB), beberapa waktu lalu berhasil ditemukan aparat gabungan TNI-Polri.

Lokasi ditemukannya jenazah di daerah Distrik Kolawa Labula Lannya Jaya hari ini sekitar pukul 12.52 WIT. Evakuasi cucu dari Kepala Suku Silo ini berlangsung dramatis.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, saat dikonfirmasi membenarkan penemuan jenazah tersebut.

"Benar jenazah sudah berhasil ditemukan oleh tim gabungan bersama Satgas Damai Cartenz tadi siang, dan saat ini jenazah sudah ada di RSUD Wamena untuk dilakukan autopsi,” ujar Kabid Humas Kombes Benny, Kamis (31/8/2023).

Benny sangat menyayangkan aksi keji yang dilakukan oleh teroris KKB karena apa yang dilakukan tidak berperikemanusiaan apalagi dilakukan terhadap seorang aktivis perempuan yang juga orang asli Papua.