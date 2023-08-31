Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Perkuat Ketahanan Pangan, Relawan Ganjar Edukasi Warga Budidaya Alpukat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |19:12 WIB
Perkuat Ketahanan Pangan, Relawan Ganjar Edukasi Warga Budidaya Alpukat
Perkuat ketahanan pangan, relawan Ganjar edukasi warga soal budidaya alpukat. (Ist)
LAMPUNG - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Orang Muda Ganjar (OMG) menggelar kegiatan sebagai upaya ketahanan.

Kali ini, loyalis Ganjar Pranowo itu mengedukasi cara penanaman bibit alpukat kepada warga Kopel di Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Koordinator Wilayah OMG, Riski Ramadhan mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai upaya ketahanan yang digeliatkan oleh relawan Orang Muda Ganjar dengan menyulap pekarangan rumah menjadi lahan hijau.

"Kami mengedukasi tersebut meliputi pemilihan bibit, menyediakan lubang, dan pemberian pupuk yang tepat," kata Riski dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Dia menambahkan, selain edukasi sukarelawan Orang Muda Ganjar juga bagi-bagi bibit alpukat aligator kepada warga Kopel secara gratis.

Riski menjelaskan tujuan pembagian bibit alpukat itu agar masyarakat sekitar bisa menciptakan ketahanan pangan.

"Tujuan kami menciptakan ketahanan pangan ataupun penambahan pendapatan dari masyarakat di desa itu," tuturnya.

Menurut dia, pemilihan bibit alpukat itu karena buah tersebut mudah dibudidayakan serta digemari oleh banyak masyarakat luas.

"Mudah untuk ditanam meski memiliki lahan diperkarangan rumah dan banyak masyarakat yang menyukai alpukat," tuturnya.

