Hilang 4 Hari, Mama Muda Ditemukan Tewas Membusuk

MERANGIN - Warga Kabupaten Merangin, Jambi, digegerkan dengan penemuan mayat wanita bernama Cindi (25), di Lingkungan Lorong Kampar Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, Jambi, Kamis (31/8/2023) sekitar pukul 17.00 WIB. Mama muda warga Kecamatan Batang Masumai itu diduga menjadi korban pembunuhan.

Informasi yang berhasil dihimpun, dikabarkan pada Rabu (30/8) sekitar pukul 15.00 WIB, keluarga korban melaporkan jika anak mereka hilang selama 4 hari.

Saat itu keluarga korban dan warga sekitar mencarinya hingga ke hutan di wilayah perbatasan Lingkungan Lorong Kampar dan Desa Salam Buku.

Salah satu warga, Lena mengatakan, korban sudah menghilang selama 4 hari.

"Iya, korban dikabarkan keluarga sudah menghilang 4 hari lalu. Kami bersama warga mencarinya di Hutan sana, namun saat itu tidak ketemu," katanya, Kamis (31/8/2023).

Ia menambahkan, korban waktu itu menghilang dengan anaknya. Namun, anaknya ditemukan di perkebunan sawit, pada Rabu (29/8/2023) sekitar pukul 16.00 WIB.

"Sore ini, korban ditemukan sudah keadaan membusuk. Saat ini di lokasi penemuan mayat sudah ada polisi," tuturnya.