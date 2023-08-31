Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hilang 4 Hari, Mama Muda Ditemukan Tewas Membusuk

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |19:23 WIB
Hilang 4 Hari, Mama Muda Ditemukan Tewas Membusuk
Hilang selama 4 hari, mama muda ditemukan tewas membusuk. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

MERANGIN - Warga Kabupaten Merangin, Jambi, digegerkan dengan penemuan mayat wanita bernama Cindi (25), di Lingkungan Lorong Kampar Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, Jambi, Kamis (31/8/2023) sekitar pukul 17.00 WIB. Mama muda warga Kecamatan Batang Masumai itu diduga menjadi korban pembunuhan.

Informasi yang berhasil dihimpun, dikabarkan pada Rabu (30/8) sekitar pukul 15.00 WIB, keluarga korban melaporkan jika anak mereka hilang selama 4 hari.

Saat itu keluarga korban dan warga sekitar mencarinya hingga ke hutan di wilayah perbatasan Lingkungan Lorong Kampar dan Desa Salam Buku.

Salah satu warga, Lena mengatakan, korban sudah menghilang selama 4 hari.

"Iya, korban dikabarkan keluarga sudah menghilang 4 hari lalu. Kami bersama warga mencarinya di Hutan sana, namun saat itu tidak ketemu," katanya, Kamis (31/8/2023).

Ia menambahkan, korban waktu itu menghilang dengan anaknya. Namun, anaknya ditemukan di perkebunan sawit, pada Rabu (29/8/2023) sekitar pukul 16.00 WIB.

"Sore ini, korban ditemukan sudah keadaan membusuk. Saat ini di lokasi penemuan mayat sudah ada polisi," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement