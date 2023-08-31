Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kemendagri Evaluasi Penyelenggaraan Pemda, Kota Semarang Teratas Morut Terbaik di Sulteng

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |21:11 WIB
Kemendagri Evaluasi Penyelenggaraan Pemda, Kota Semarang Teratas Morut Terbaik di Sulteng
Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson
A
A
A

MORUT - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dengan tajuk Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2023.

Melalui Keputusan menteri Dalam negeri (Kepmendagri) Nomor: 102.2.1.3- 109 Tahun 2023, evaluasi ini dilakukan ke 416 kabupaten, 98 kota dan 34 provinsi di Indonesia.

Dalam evaluasi ini, dalam skala nasional Kota Semarang meraih peringkat pertama dengan skor 3,43 dengan status kinerja tinggi.

Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) 13/2019, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, menyebutkan penilaian kinerja pemda meliputi capaian kinerja makro, seperti indeks pembangunan kemanusiaan, angka kemiskinan, angga pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan.

Menyambut hal ini, Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Dr. Delis Julkarson Hehi mengapresiasi kontestasi ini. Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morut mendapat nilai tertinggi se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), dengan skor 2,95 dan status kinerja sedang.

Delis mengatakan, Pemkab Morut mengalami peningkatan peringkat dan meraih peringkat terbaik se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam EPPD tahun 2023. Namun, lanjut dia, capaian itu tak akan membuat Pemkab Morut berpuas diri, atau lalai dalam melakukan berbagai perbaikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Morowali Utara Kemendagri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/340/3189691//pemerintah-rkhB_large.jpg
Mimika Jadi Daerah Rujukan Harmoni Sosial, Kerukunan Umat Beragama Modal Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189270//papua-x2gs_large.jpg
Pemerintah Sebut Mimika Kota Paling Inovatif di Tanah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189096//pemerintah-pe5Y_large.jpg
Kemendagri Ungkap Ada 43 Daerah yang Inovatif, di Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188882//bupati_aceh_selatan_mirwan_ms-Ho9L_large.jpg
Dicopot Sementara, Bupati Aceh Selatan Bakal Digembleng Soal Tangani Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594//viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188536//wamendagri_bima_arya-ohtK_large.jpg
Bupati Aceh Selatan Diperiksa Kemendagri Usai Pergi Umrah saat Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement