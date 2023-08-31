Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kebakaran Lahan Nyaris Hanguskan Pipa PetroChina di Tanjab Barat

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |23:35 WIB
Kebakaran Lahan Nyaris Hanguskan Pipa PetroChina di Tanjab Barat
Kebakaran lahan di Tanjab Barat/FOto: Azhari Sultan
TANJAB BARAT - Kebakaran lahan semak belukar terjadi di Betara 10, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Barat, Jambi.

Meski seluas sekitar 1 hektar, tapi api yang terus menjalar nyaris membakar jalur pipa milik PT PetroChina Jabung Ltd.

 BACA JUGA:

"Kejadiannya Kamis siang tadi berada di titik koordinat -1°4'59,532" 103°24' 26,052 yang berbentuk semak belukar," ujar Kapolres Tanjab Barat AKBP Padli, Kamis (31/8/2023).

Dia menambahkan, titik api terdeteksi, Kamis (31/8/2023) sekitar pukul 11.13 WIB dan baru sekitar pukul 11.20 WIB pemadaman dilakukan.

 BACA JUGA:

 "Saat ini api sudah dapat dipadamkan oleh tim gabungan dan tengah melakukan pendinginan di lokasi," tutur Kapolres.

Padli mengatakan, kebakaran itu membakar lahan semak belukar yang luasnya sekitar 1 hektare.

