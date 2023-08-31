Kebakaran Lahan Nyaris Hanguskan Pipa PetroChina di Tanjab Barat

TANJAB BARAT - Kebakaran lahan semak belukar terjadi di Betara 10, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjungjabung (Tanjab) Barat, Jambi.

Meski seluas sekitar 1 hektar, tapi api yang terus menjalar nyaris membakar jalur pipa milik PT PetroChina Jabung Ltd.

"Kejadiannya Kamis siang tadi berada di titik koordinat -1°4'59,532" 103°24' 26,052 yang berbentuk semak belukar," ujar Kapolres Tanjab Barat AKBP Padli, Kamis (31/8/2023).

Dia menambahkan, titik api terdeteksi, Kamis (31/8/2023) sekitar pukul 11.13 WIB dan baru sekitar pukul 11.20 WIB pemadaman dilakukan.

"Saat ini api sudah dapat dipadamkan oleh tim gabungan dan tengah melakukan pendinginan di lokasi," tutur Kapolres.

Padli mengatakan, kebakaran itu membakar lahan semak belukar yang luasnya sekitar 1 hektare.