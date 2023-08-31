Ganjar Pranowo Apresiasi Kontingen Indonesia di Jambore Internasional

PEMALANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo memberikan apresiasi terhadap 218 kontingen pramuka Kwarda Jawa Tengah yang mengikuti jambore Dunia ke-25 di Korea Selatan. Dirinya sangat bangga kepada peserta tersebut telah mewakili Indonesia di kancah Internasional.

Hal itu dikatakan Ganjar saat menjadi pembina upacara di hadapan ribuan peserta peringatan HUT ke-62 Pramuka Kwarda tingkat Jawa Tengah Tahun 2023. Apresiasi itu sengaja diberikan untuk membakar semangat para peserta yang hadir.

"Kita mesti memberi apresiasi Yang setinggi tingginya kepada 218 teman kita yang ikut mewakili Indonesia di Jambore internasional di Korea Selatan beberapa waktu lalu, selamat untuk anak-anak kita mereka telah melaksanakan tugas yang sangat baik," kata Ganjar, Rabu (30/8/2023).

Dirinya kagum para peserta jambore internasional tetap bertahan menjalankan tugasnya meski saat itu diterpa cuaca ekstrim. Saat itu cuaca panas melanda Korsel yang menembus 40 derajat celcius.