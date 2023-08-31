Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Ganjar Pranowo kepada ASN

SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap netral saat pemilu 2024 mendatang. Dia memberikan masukan agar ASN bisa menentukan pilihan sesuai hati nuraninya.

Hal itu dikatakan Ganjar dalam pidatonya pada acara Seminar Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertema Menjaga Netralitas ASN Dari Politisi Birokrasi, di Hotel Patra Semarang, Rabu (30/8). Menurutnya peserta pemilu lebih baik mengambil hati rakyat dibandingkan ASN.

“Saya tahu persis ASN itu punya hak pilih, dia bisa menilai dia bisa memilih sesuai dengan nuraninya. Maka yang penting buat saya kalau lah si kandidat itu bisa melihat potensial suara rakyat, rakyatnya aja yang didekati. Jangan ASN-nya,” ucap Ganjar.

Dia paham betul menjelang pesta demokrasi ini para ASN akan dihadapkan oleh dua hal yang sulit, ketika peserta pemilu merupakan atasan di tempat mereka bekerja. Maka dari itu ASN lebih baik menentukan pilihannya berdasarkan hati nuraninya.

“Ini sesuatu yang tidak mudah, karena ASN dihadapkan pada dua hal dia mendapatkan tekanan atau yang lain mencari kesempatan,” ujarnya.

Dirinya mendukung penuh acara yang diselenggarakan hingga Jum'at (01/09) akan membahas tentang netralitas ASN menjelang pemilu. Ia meminta agar lembaga yang berkaitan dengan pemilu agar bisa mensosialisasikan hal tersebut dengan baik kepada para ASN.