Hadiri Rapur DPRD Jateng Terakhir Sebelum Purnatugas, Ganjar: Mohon Maaf atas Segala Kekurangan

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jateng masa Persidangan Ketiga Tahun sidang 2022/2023, Kamis (31/8/2023). Rapat tersebut merupakan kali terakhir Ganjar hadir dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jateng.

Sebelum rapat dimulai, para peserta rapat yang hadir tengah menunggu Ganjar datang. Seusai datang, Ganjar nampak berdalaman dengan para anggota legislator DPRD Jateng.

Setelah rapat dimulai, agenda pertama yakni pengambilan keputusan terkait perubahan bentuk hukum BUMD Sarana Pembangunan Jateng (SPJT) menjadi Sarana Pembangunan Jateng (Perseroda).

Usai disahkan, Ganjar dipersilakan untuk memberi sambutan. Dalam sambutannya, Ganjar mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam kinerjanya sebagai Gubernur Jateng.

"Saya kira ini rapat paripurna saya dan Gus Yasin yang terakhir. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, saya sangat senang sekali mendapatkan dukungan dan bantuan," tutur Ganjar.

Menurutnya, perdebatan dan kekurangan atas kinerjanya pasti ada. Hanya saja, ia merasa prestasi yang dibuat atas kerja sama dengan DPRD Jateng jauh lebih banyak jumlahnya.

BACA JUGA: Ganjar Ungkap Obrolan Bareng Jokowi Saat Kunjungan ke Pekalongan

"Ya perdebatan pasti akan terjadi, ya kekurangan pasti akan ada. Tetapi jauh lebih banyak prestasi yang diberikan karena didukung oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kami menyampaikan terima kasih," terang Ganjar.