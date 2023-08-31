Momen Anggota DPRD Jateng Swafoto dengan Ganjar Usai Rapat Paripurna

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jateng masa Persidangan Ketiga Tahun sidang 2022/2023, Kamis (31/8/2023).

Dalam momen tersebut, para anggota legislator berswafoto dengan Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo itu. Pasalnya, rapat itu merupakan kali terakhir Ganjar hadir dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jateng.

Momen itu terjadi kala DPRD telah menyepakati perubahan bentuk hukum BUMD Sarana Pembangunan Jateng (SPJT) menjadi Sarana Pembangunan Jateng (Perseroda).

Usai disahkan, Ganjar dipersilakan untuk memberi sambutan. Dalam sambutannya, Ganjar mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan saat menjabat Gubernur Jateng.

"Saya kira ini rapat paripurna saya dan Gus Yasin yang terakhir. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, saya sangat senang sekali mendapatkan dukungan dan bantuan," tutur Ganjar.

Menurutnya, perdebatan dan kekurangan atas kinerjanya pasti ada. Hanya saja, ia merasa prestasi yang dibuat atas kerja sama dengan DPRD Jateng jauh lebih banyak jumlahnya.

"Ya perdebatan pasti akan terjadi, ya kekurangan pasti akan ada. Tetapi jauh lebih banyak prestasi yang diberikan karena didukung oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kami menyampaikan terima kasih," terang Ganjar.

Merespons itu, Ketua DPRD Jateng yang juga memimpin rapat, Sumanto juga turut mengucapkan terima kasih atas pengabdian Ganjar. Dengan kinerja Ganjar, Sumanto menilai, dapat mewujudkan visi-misi pembangunan di Jateng.

"Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih atas pengabdian serta kerja sama yang baik dengan DPRD sehingga dapat melayani visi-misi pembangunan Jateng," tutur Sumanto.