HOME NEWS JATIM

Mengapa Kebakaran Lahan di Gunung Bromo Sulit Dipadamkan?

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |08:14 WIB
Mengapa Kebakaran Lahan di Gunung Bromo Sulit Dipadamkan?
Kebakaran di Lahan Gunung Bromo (Foto: TNBTS)
A
A
A

MALANG - Kebakaran lahan di kawasan Gunung Bromo masih belum dapat dipadamkan. Kencangnya angin di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ditambah dengan banyaknya tanaman kering yang rentang terbakar, mempersulit proses pemadaman api di kawasan savana dan Blok Jemplang.

"Angin kencang dan kondisi musim kemarau jadi banyak daun kering, mengakibatkan mudah terbakar," ucap Endrip Wahyutama selaku Humas Balai Besar TNBTS dikonfirmasi Kamis pagi (31/8/2023).

Sejauh ini ditambahkan Endrip, proses pemadaman dilakukan dengan dua arah yakni pemadaman dari atas melalui wilayah Bantengan dan dari bawah melalui Blok Watugede. "Petugas masih difokuskan untuk pemadaman," ujarnya kembali.

Di sisi lain Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Balai Besar TNBTS Septi Eka Wardhani menyatakan, hingga kini penyebab kebakaran dan luasan area yang terbakar masih belum diidentifikasi lebih lanjut. Petugas di lapangan fokus untuk proses pemadaman api.

"Penyebab kebakaran dan luas area terbakar masih dalam proses identifikasi. Masih fokus ke proses pemadaman," kata Septi melalui keterangan tertulisnya.

Septi menambahkan, bila proses pemadaman dilakukan dengan cara manual atau gepyok dengan memukul-mukulkan ranting ke sumber api dan menggunakan mobil tangki yang dikerahkan. Petugas juga telah membuat ilaran atau sekat untuk mengantisipasi api merambat ke wilayah lain.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Gunung Bromo kebakaran
