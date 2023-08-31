Kronologi Kecelakaan Maut Bus di Ngawi, Diduga Hindari Orang Menyeberang Jalan

NGAWI - Kecelakaan maut antara Bus Eka dengan Sugeng Selamat terjadi di ruas jalan Geneng, Ngawi, Jawa Timur, tepatnya depan Puskesmas Geneng, Kamis (31/8/2023) sekira pukul 04.30 WIB.

Menurut saksi mata, penyebab kecelakaan ini diduga karena kedua bus menghindari penyeberang jalan. Informasi di lapangan, penyeberang jalan ini tewas tertabrak bus.

Menurut saksi mata, Nugroho, bus melaju dari arah berlawanan, yaitu dari utara dan selatan.

"Bus menghindari seorang warga yang menyeberang jalan," kata Nugroho saat diwawancarai media.

Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Diduga, kedua bus sama-sama melaju dengan kecepatan tinggi. Bus Eka jurusan Yogyakarta-Surabaya melaju dari arah Ngawi. Sementara bus Sugeng Rahayu jurusan Surabaya-Yogyakarta melaju dari arah Madiun.

Dari video dan foto yang beredar di media sosial, kedua bus mengalami kerusakan parah. Bahkan, satu bus hingga atapnya nyaris terlepas.

Bus Eka rusak parah di bagian depan. Bodi bus Sumber ringsek parah. Atapnya sampai ringsek ke aspal.