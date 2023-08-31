Adu Banteng Bus Eka dan Sugeng Rahayu di Ngawi, 3 Tewas dan 14 Luka Parah

NGAWI- Polisi menyelidiki dugaan penyebab kecelakaan maut Bus Eka dengan Sugeng Rahayu, di ruas jalan Geneng, Ngawi, Jawa Timur tepatnya depan Puskesmas Geneng, sekitar pukul 04.30 WIB, Kamis (31/8/2023).

Update terbaru, jumlah korban tewas sebanyak 3 orang dan 14 luka. Ke-14 orang adaalah penumpang dari dua bus tersebut.

Kapolres Ngawi AKBP Argowiyono, mengatakan, para korban dilarikan ke dua rumah sakit di Ngawi. "Korban tewas adalah sopir dua bus tersebut dan seorang warga," kata Argowiyono.

Menurutnya, hingga siang ini proses evakuasi bangkai kedua bus yang rusak parah itu sedang dievakuasi. Sementara jalur utama Madiun-Ngawi untuk sementara dialihkan ke tol dan akses yang lain.

Sekadar diketahui, kecelakaan maut antara Bus Eka dengan Sugeng Rahayu Kamis (31/8/2023) sekitar pukul 04.30 WIB di ruas jalan Geneng, Ngawi, Jawa Timur tepatnya depan Puskesmas Geneng.

Menurut saksi mata, penyebab kecelakaan ini diiduga karane kedua bus menghindari penyeberang jalan. Informasi di lapangan, penyeberang jalan ini juga tewas tertabrak bus.