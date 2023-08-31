Advertisement
HOME NEWS JATIM

DPD Partai Perindo Surabaya Blusukan Tempelkan Stiker Ganjar Pranowo

Lukman Hakim , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |19:17 WIB
DPD Partai Perindo Surabaya Blusukan Tempelkan Stiker Ganjar Pranowo
DPD Perindo Surabaya tempel stiker Ganjar Pranowo di perkampungan (Foto : MPI)
A
A
A

 

SURABAYA - DPD Partai Perindo Surabaya blusukan ke perkampungan untuk menempelkan stiker bergambar Ganjar Pranowo. Penempelan stiker ini merupakan bentuk sosialisasi pada warga agar pada Pemilu 2024 mendatang, memilih Gubernur Jawa Tengah tersebut menjadi presiden.

Penempelan stiker ini dilakukan di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan. Stiker Ganjar Pranowo dengan didampingi Joko Widodo tersebut ditempel oleh jajaran pengurus DPD Partai Perindo secara door to door di rumah warga.

Jajaran pengurus tersebut diantaranya, Ketua DPD Perindo, Denny Mahendra Sekretaris DPD Perindo Surabaya, Gunawan STh dan Bendahara DPD Perindo Surabaya, Michael SH MH dan didampingi sejumlah relawan.

Ketua DPD Perindo Surabaya, Denny Mahendra mengatakan, pihaknya rutin blusukan ke warga, khususnya ke perkampungan padat penduduk untuk menempelkan stiker Ganjar Pranowo for Presiden 2024.

Selain itu, pihaknya juga mensosialisasilan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo yang memiliki manfaat asuransi.

"Saya akan meminta seluruh caleg Perindo untuk menempelkan stiker Ganjar Pranowo ke rumah-rumah warga. Saat ini kita sudah menyiapkan sebanyak 3.000 stiker dan nanti akan terus bertambah," katanya, Kamis (31/8/2023).

