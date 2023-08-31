TGB Silaturahmi ke Ponpes Al Hikam, Kenang Almarhum KH Hasyim Muzadi

MALANG - Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi bersilaturahmi ke Ponpes Al Hikam Malang, Jawa Timur, Kamis (31/8/2023).

Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini diterima oleh KH Abdul Hakim Hidayat dan KH Muhammad Nafi'.

TGB mengenang sosok pengasuh Ponpes Al Hikam almrahum KH Hasyim Muzadi.

Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) itu memiliki kedekatan khusus dengan mantan Ketua Umum PBNU itu.

"Bagi saya pribadi dan masyarakat NTB memiliki hubungan yang baik dengan beliau (KH Hasyim Muzadi)," katanya, Kamis (31/8/2023).

TGB mengatakan bahwa Kiai Hasyim sering memiliki hubungan dengan NTB. Saat akhir periode pertama sebagai Gubernur NTB, di antara yang memberi dukungan adalah Kiai Hasyim.

"Menuju periode kedua beliau (Kiai Hasyim Muzadi) datang ke NTB. Beliau menampakkan support," ucapnya.