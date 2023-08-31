Advertisement
HOME NEWS JABAR

Langkah Ridwan Kamil Atasi Masalah Polusi Udara di Depok-Bekasi, WFH hingga Rekayasa Cuaca

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |06:30 WIB
Langkah Ridwan Kamil Atasi Masalah Polusi Udara di Depok-Bekasi, WFH hingga Rekayasa Cuaca
Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkap sejumlah langkah mengatasi permasalahan polusi udara di Depok-Bekasi mulai dari membatasi pergerakkan dengan work from home (WFH) atau bekerja dirumah hingga mengalihkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke energi terbarukan.

"Kemarin kan sudah dikoordinasikan, dipaparkan, multi dimensi, pengurangan transportasi, pengurangan PLTU ke energi terbarukan, pengurangan pergerakan dengan work from home, merekayasa cuaca, dan lain-lain," kata Kang Emil kepada wartawan di Kampus Fisip UI, Depok, Jawa Barat pada Rabu (30/8/2023).

Sebelumnya, Pemprov Jabar telah menerapkan skema kerja dari rumah dengan nama Mekanisme Kerja Dinamis (MKD), yang diluncurkan Gubernur Ridwan Kamil pada 19 Juni 2023. Menurut Kang Emil, penerapan WFH ini tak hanya untuk institusi pemerintah, melainkan juga akan dilakukan di sektor swasta di kawasan Bodebek.

"Saya akan rapat dengan Bupati dan Wali Kota wilayah Bodebek untuk menguatkan WFH di sektor PNS maupun swasta atau melakukan pembatasan mobilitasnya dengan inovasi lain," ujarnya.

