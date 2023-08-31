Ridwan Kamil Hibahkan Rp100 Miliar untuk Pembangunan Gedung Polda Jabar

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Polda Jabar yang bertempat di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (31/8/2023).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda Jabar, Irjen Pol Akhmad Wiyagus, Wakapolda Jabar Brigjen Pol Bariza Sulfi, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, dan Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh.

Ridwan Kamil mengatakan, Pemerintah Provins (Pemprov) Jabar memberikan hibah sebesar Rp100 miliar untuk pembangunan gedung utama di Polda Jabar.

"Nilai hibahnya luar biasa kurang lebih Rp100 miliar. Membangunan gedung utama kenapa saya bilang harus maksimal, karena provinsinya adalah provinsi terbaik di Indonesia, maka gedung Poldanya pun harus terbaik yang keren," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.

Meski memiliki nilai pembangunan yang fantastis, Kang Emil berpesan, agar anggota kepolisian jangan terlena hal tersebut. Ia meminta, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas.

"Tapi jangan terlena oleh kekerenan, kecanggihan, kemewahan tetap polisi yang presisi yang melayani itu harus menjadi yang utama. Semua yang datang ke sana adalah rakyat, yang minta keadilan, minta pelayanan, tentu kita layani," katanya.

Selama 5 tahun memimpin Jabar, kata Kang Emil, dirinya sudah menghibahkan Rp269 miliar untuk pembangunan 5 gedung di instansi kepolisian. Menurutnya, hal ini sebagai bukti kepedulian Pemprov Jabar terhadap pelayanan masyarakat.

"Kami ini sudah membangun selama 5 tahun saya gubernur kurang lebih 5 gedung di sini. Ada gedung direktorat dan Rumah Sakit Sartika Asih. Total dari kami tercatat hibah yang diberikan kurang lebih Rp269 miliar. Termasuk yang sangat tinggi untuk institusi institusi di Jawa Barat sebagai tanda cinta kami kepada kelancaran pelayanan," tuturnya.