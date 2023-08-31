Gubernur Ridwan Kamil Resmikan Alun-Alun Ciranjang di Cianjur

CIANJUR - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meresmikan Alun-Alun Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabuoaten Cianjur, Kamis (31/8/2023). Selain alun-alun, Kang Emil sapaan akrabnya juga meresmikan Pasar Ciranjang dan Penataan Renovasi Situs Gunung Padang.

"Alhamdulilah kesampain juga, hari ini secara serentak saya resmikan tiga tempat, yaitu Pasar Ciranjang, Alun-alun dan Gunung Padang. Ini adalah bentuk kecintaan Gubernur kepada masyarakat Cianjur," kata Kang Emil, sapaan karib Ridwan Kamil, disela peresmian, Kamis (31/8/2023).

Ia berharap, masyarakat bisa memanfaatkan alun-alun tersebut dan menjaganya.

"Kecamatan Ciranjang saat ini sudah punya Alun-alun, silahkan dimanfaatkan untuk tempat refreshing dan hiburan keluarga," ujarnya.

Sementara Bupati Cianjur Herman Suherman mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang telah meresmikan Alun - alun Ciranjang.

"Awalnya peresmian diresmikan di Cimahi, tapi masyarakat Ciranjang kecewa, tapi sekarang terbukti, pqk gubernur datang dan masyarakat terobati. Atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih atas peresmian ini kepada gubernur," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)