Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gubernur Ridwan Kamil Resmikan Alun-Alun Ciranjang di Cianjur

Ricky Susan , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |19:51 WIB
Gubernur Ridwan Kamil Resmikan Alun-Alun Ciranjang di Cianjur
Ridwan Kamil resmikan alun-alun di Cianjur (Foto: MPI)
A
A
A

 

CIANJUR - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meresmikan Alun-Alun Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabuoaten Cianjur, Kamis (31/8/2023). Selain alun-alun, Kang Emil sapaan akrabnya juga meresmikan Pasar Ciranjang dan Penataan Renovasi Situs Gunung Padang.

"Alhamdulilah kesampain juga, hari ini secara serentak saya resmikan tiga tempat, yaitu Pasar Ciranjang, Alun-alun dan Gunung Padang. Ini adalah bentuk kecintaan Gubernur kepada masyarakat Cianjur," kata Kang Emil, sapaan karib Ridwan Kamil, disela peresmian, Kamis (31/8/2023).

Ia berharap, masyarakat bisa memanfaatkan alun-alun tersebut dan menjaganya.

"Kecamatan Ciranjang saat ini sudah punya Alun-alun, silahkan dimanfaatkan untuk tempat refreshing dan hiburan keluarga," ujarnya.

Sementara Bupati Cianjur Herman Suherman mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang telah meresmikan Alun - alun Ciranjang.

"Awalnya peresmian diresmikan di Cimahi, tapi masyarakat Ciranjang kecewa, tapi sekarang terbukti, pqk gubernur datang dan masyarakat terobati. Atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih atas peresmian ini kepada gubernur," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Cianjur Alun-Alun Ridwan Kamil
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189975/viral-8TBL_large.jpg
Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia karena Kasus Lisa Mariana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407/ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393/ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334/kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317/ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241/kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement