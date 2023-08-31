Advertisement
HOME NEWS JABAR

4 Hari Lagi Purnatugas, Ridwan Kamil Pamit ke Polda Jabar

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |20:01 WIB
4 Hari Lagi Purnatugas, Ridwan Kamil Pamit ke Polda Jabar
Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berpamitan kepada seluruh jajaran kepolisian di lingkungan Polda Jabar menjelang purnatugas sebagai Gubernur Jabar, pada 5 September 2023 mendatang.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil saat menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Polda Jabar yang bertempat di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta No.748, Kota Bandung, Kamis (31/8/2023).

"Saya mohon pamit karena 4 hari lagi saya selesai, saya tidak akan pakai rompi legendaris ini karena ciri khas saya kemana mana pakai rompi hitam, hari Senin saya selesai," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.

Kang Emil mengatakan, siapapun Pj Gubenur Jabar yang nantinya akan menjabat, dipastikannya akan merasa sangat nyaman. Sebab, selama 5 tahun memimpin Jabar, dirinya sudah melahirkan banyak penghargaan di semua bidang.

"Akan ada penjabat gubernur baru belum tahu siapa tapi intinya mobil bernama Jawa Barat ini sudah kinclong siapa pun supirnya tinggal ngegas karena selama 5 tahun provinsi ini telah mendapatkan 553 penghargaan dari semua bidang," ungkapnya.

Kang Emil pun mengaku bersyukur banyak nikmat Tuhan yang diberikan untuk Provinsi Jabar ini.

"Jadi tidak ada alasan tidak mensyukuri hari ini di Jawa Barat, makanya saya bersyukur saya mengakhir jabatan dengan banyak sekali kebaikan Allah yang diberikan kepada provinsi tercinta ini," katanya.

