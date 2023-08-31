Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jelang Purnatugas, Kang Emil: Saya Pamit dan Mohon Maaf

Ricky Susan , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |20:14 WIB
Jelang Purnatugas, Kang Emil: Saya Pamit dan Mohon Maaf
Gubernur Jabar Ridwan Kamil pamit ke warga Cianjur (Foto: MPI)
A
A
A

CIANJUR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memohon maaf dan mengucapkan undur diri kepada masyarakat Ciranjang, Cianjur, Jabar, lantaran masa jabatannya akan habis.

"Satu hal yang penting, saya mau pamit di gubernur dan tinggal empat hari lagi, sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu," ujar Kang Emil sapaan akrabnya dihadapan ribuan masyarakat Cianjur disela peresmian Alun - alun Ciranjang, Kamis (31/8/2023).

Sontak saja, masyarakat yang mendengar ucapan Kang Emil pun teriak seakan tak mau ditinggalkan. "Setelah selesai jadi gubernur, saya tidak lagi pake lencana, tidak pake rompi lagi, dan akan jadi Ridwan Kamil biasa lagi," ujarnya.

Pihaknya meminta maaf kepada warga Cianjur jika selama menjabat Gubernur Jawa Barat kurang membahagiakan warga khususnya masyarakat Cianjur.

"Saya mau minta maaf ke warga Cianjur yang kurang membahagiakan ke warga Cianjur," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189975/viral-8TBL_large.jpg
Ridwan Kamil Digugat Cerai Atalia karena Kasus Lisa Mariana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187407/ridwan_kamil_usai_diperiksa_kpk-uaoc_large.jpg
Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187393/ridwan_kamil-hy5J_large.jpg
KPK Cecar Ridwan Kamil soal LHKPN-Penghasilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187334/kpk-47KV_large.jpg
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187317/ridwan_kamil-cm3F_large.jpg
Usai Diperiksa KPK, Ridwan Kamil: Saya Bahagia, Ini Momen yang Ditunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187241/kpk-vr3A_large.jpg
Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement