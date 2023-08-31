Jelang Purnatugas, Kang Emil: Saya Pamit dan Mohon Maaf

CIANJUR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memohon maaf dan mengucapkan undur diri kepada masyarakat Ciranjang, Cianjur, Jabar, lantaran masa jabatannya akan habis.

"Satu hal yang penting, saya mau pamit di gubernur dan tinggal empat hari lagi, sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu," ujar Kang Emil sapaan akrabnya dihadapan ribuan masyarakat Cianjur disela peresmian Alun - alun Ciranjang, Kamis (31/8/2023).

Sontak saja, masyarakat yang mendengar ucapan Kang Emil pun teriak seakan tak mau ditinggalkan. "Setelah selesai jadi gubernur, saya tidak lagi pake lencana, tidak pake rompi lagi, dan akan jadi Ridwan Kamil biasa lagi," ujarnya.

Pihaknya meminta maaf kepada warga Cianjur jika selama menjabat Gubernur Jawa Barat kurang membahagiakan warga khususnya masyarakat Cianjur.

"Saya mau minta maaf ke warga Cianjur yang kurang membahagiakan ke warga Cianjur," ungkapnya.