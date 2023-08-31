Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Polisi Evakuasi Ratusan Karung Beras Tumpah ke Jalan Usai Bikin Kemacetan di Batubara

Fadly Pelka , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:17 WIB
Polisi bantu evakuasi truk angkut beras (Foto: MPI)
BATU BARA - Sebuah truk kontainer bermuatan beras mengalami insiden usai ratusan karung beras muatannya tumpah ke jalan sehingga membuat kemacetan di Jalinsum Desa Perkebunan Tanah Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Batu Bara, Kamis (31/8/2023).

Kapolres Batu Bara AKBP Jose DC Fernades dan Kasat Lantas AKP Hotlan W Siahaan bersama anggota yang tengah melintas pun langsung turun dari mobil dinasnya dan mengurai kemacetan di lokasi.

Muatan beras tumpah ke badan jalan tersebut akibat rantai pengikat bak truk kontainer putus. Sedikitnya 200 sak beras isi 30 kilogram tumpah ke badan jalan.

Selain mengurai kemacetan lalu lintas, Kapolres pun langsung terjun membantu menaikkan kembali karung-karung berisi beras ke atas truk.

"Karung beras terjatuh akibat rantai pengikat putus dan terjadi kerusakan pada bak truk," ujarnya.

