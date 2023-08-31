Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Pengakuan Korban Selamat dari Penembakan KKB di Ilaga, Pura-Pura Mati Usai Ditembak

Udin Syahruddin , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |18:15 WIB
Pengakuan Korban Selamat dari Penembakan KKB di Ilaga, Pura-Pura Mati Usai Ditembak
Korban selamat dari penembakan KKB di Ilaga, Papua Tengah. (iNews/Udin Syahruddin)
A
A
A

PANGKEP – Setelah menjalani perawatan medis di Puskesmas Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah,  Lukman (32) akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban selamat dari kasus penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada Rabu 23 Agustus 2023.

Korban kini telah berangsur pulih. Rambut dan jenggotnya telah dipangkas akibat darah yang menggumpal pada beberapa bagian. Perban bagian kepalanya telah dilepas, meski luka menghitam bekas darah masih terlihat jelas.

Lukman menceritakan kronologi kejadian yang menimpanya. Saat kejadian, korban sedang seorang diri berada di dalam kiosnya. Saat itu, ada anak kecil yang belanja ke kiosnya.

“Pas dia (anak kecil-red) keluar, ada temannya masuk,” ujarnya, saat ditemui di kediamannya, Kamis (31/8/2023).

Lukman melihat pelaku membawa senjata api. Tanpa sepatah kata pun, pelaku langsung menembaknya dari arah belakang.

“Dia bawa laras pendek semacam pistol begitu dia langsung tembak saya,” katanya.

Halaman:
1 2
      
