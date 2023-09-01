Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bertemu Anak Pendiri Ponpes Al Hikam, TGB Kagumi Pemikiran Almarhum KH. Hasyim Muzadi

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |02:24 WIB
Bertemu Anak Pendiri Ponpes Al Hikam, TGB Kagumi Pemikiran Almarhum KH. Hasyim Muzadi
TGB ketemu anak KH Hasyim Muzadi/Foto: Avirista
MALANG - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hikam Malang menyambut hangat kedatangan TGB HM Zainul Majdi. Dua pengasuh ponpes, yakni KH. Abdul Hakim Hidayat yang merupakan putra Almarhum KH. Hasyim Muzadi selaku Ketua Yayasan Al Hikam dan Direktur Pesantren Al Hikam KH. Muhammad Nafi menerima kunjungannya.

Pertemuan berlangsung singkat selama 40 menit ini diwarnai dengan perbincangan hangat hingga senyuman. Sosok Tuan Guru Bajang (TGB) yang juga Ketua Harian DPP Partai Perindo ini memiliki kedekatan khusus ke almarhum KH. Hasyim Muzadi, pendiri Ponpes Al Hikam.

Bahkan, Gus Nafi secara terang-terangan menyebut, tak hanya kedekatan saja, secara pemikiran pun keduanya nyaris sama, yakni sama-sama berjuang mencintai agama dan bangsa.

"Secara pemikiran sama, sesama santri, sesama pejuang yang mencintai bangsa dan agama," ujar Gus Nafi.

Di sisi lain, TGB mengaku kagum dengan cara pemikiran almarhum KH. Hasyim Muzadi yang bisa diwariskan ke anak-anaknya bahkan hingga banyak santrinya.

