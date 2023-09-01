Bacaleg Partai Perindo Serahkan Klaim Asuransi ke Warga Blitar

BLITAR – Bakal caleg (bacaleg) Partai Perindo memberikan santunan terhadap kader yang mengalami kecelakaan kerja. Santunan diserahkan kepada anggota keluarga sebab korban masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Seorang wanita Tsalistatul Mahmudah (20), warga Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ia mengalami kecelakaan kerja.

Bacaleg Partai Perindo membesuk di rumah sakit dan mengunjungi keluarganya yang ada di rumah.

Selain membesuk, Partai Perindo juga memberikan santunan terhadap korban yang merupakan kader Partai Perindo.

“Kami hadir di sini membuktikan bahwa Partai Perindo adalah partai yang benar-benar peduli untuk anggotanya. Jadi kartu tanda anggota berasuransi itu bermanfaat. Ada kepedulian dari partai bagi anggota yang mengalami kecelakaan,” kata Jeannie yang merupakan bacaleg DPR RI saat ditemui di lokasi, Kamis (31/8/2023) malam.

Partai Perindo membuktikan bahwa kartu asuransi yang diberikan pada kader memiliki manfaat. Kartu asuransi ini bentuk komitmen Partai Perindo dalam membantu wong cilik atau rakyat kecil.

Sementara itu, bacaleg DPRD Kabupaten Blitar, Alfin Andriani menyebut, Tsalistatul kecelakaan pecan lalu. Ia mengalami benturan di kepala sehingga harus menjalani operasi.