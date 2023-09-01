Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Partai Perindo Serahkan Klaim Asuransi ke Warga Blitar

Robby Ridwan , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |11:50 WIB
Bacaleg Partai Perindo Serahkan Klaim Asuransi ke Warga Blitar
Bacaleg Partai Perindo serahkan klaim KTA berasuransi kepada warga Blitar. (iNews/Robby Ridwan)
A
A
A

BLITAR – Bakal caleg (bacaleg) Partai Perindo memberikan santunan terhadap kader yang mengalami kecelakaan kerja. Santunan diserahkan kepada anggota keluarga sebab korban masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Seorang wanita Tsalistatul Mahmudah (20), warga Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ia mengalami kecelakaan kerja.

Bacaleg Partai Perindo membesuk di rumah sakit dan mengunjungi keluarganya yang ada di rumah.

Selain membesuk, Partai Perindo juga memberikan santunan terhadap korban yang merupakan kader Partai Perindo.

“Kami hadir di sini membuktikan bahwa Partai Perindo adalah partai yang benar-benar peduli untuk anggotanya. Jadi kartu tanda anggota berasuransi itu bermanfaat. Ada kepedulian dari partai bagi anggota yang mengalami kecelakaan,” kata Jeannie yang merupakan bacaleg DPR RI saat ditemui di lokasi, Kamis (31/8/2023) malam.

Partai Perindo membuktikan bahwa kartu asuransi yang diberikan pada kader memiliki manfaat. Kartu asuransi ini bentuk komitmen Partai Perindo dalam membantu wong cilik atau rakyat kecil.

Sementara itu, bacaleg DPRD Kabupaten Blitar, Alfin Andriani menyebut, Tsalistatul kecelakaan pecan lalu. Ia mengalami benturan di kepala sehingga harus menjalani operasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement