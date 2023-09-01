Advertisement
Dapat Klaim KTA Berasuransi Partai Perindo, Warga Blitar Ucapkan Terima Kasih

Robby Ridwan , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |11:59 WIB
Dapat Klaim KTA Berasuransi Partai Perindo, Warga Blitar Ucapkan Terima Kasih
Keluarga yang mendapat klaim KTA berasuransi Partai Perindo ucapkan terima kasih. (iNews/Robby Ridwan)
A
A
A

BLITAR – Seorang warga Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, mendapatkan klaim pencairan asuransi dari bacaleg Partai Perindo. Warga bernama Tsalistatul Mahmudah (20) itu mengalami kecelakaan saat bekerja hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Keluarga Tsalistatul Mahmudah, Puji Lestari, berterima kasih kepada Partai Perindo atas penyerahan klaim asuransi ini.

“Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu bapak semoga Partai Perindo tetap jaya, tetap maju terus sampai ke pilpres tahun depan,” ujar keluarga korban, Puji Lestari, saat ditemui di lokasi, Kamis (31/8/2023) malam.

Sementara itu, bacaleg DPRD Kabupaten Blitar, Alfin Andriani menyebut, Tsalistatul kecelakaan pekan lalu. Ia mengalami benturan di kepala sehingga harus menjalani operasi. Operasi tersebut berjalan lancar.

“Semalam sudah lakukan operasi jam 7 malam. Alhamdulilah lancar sampai jam 9. Mba Sasa sudah bisa diajak berkomunikasi lewat mata,” katanya.

