Bacaleg Perindo Natalia Tanudjaja Serahkan Bantuan Gerobak ke Pedagang di Surabaya

SURABAYA - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) I Surabaya - Sidoarjo, Natalia Cecilia Tanudjaja ST menyerahkan bantuan gerobak kepada Siti Subaidah, pedagang nasi rames di daerah Tanah Merah Utara Nomor 12, Kelurahan Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jumat (1/9/2023).

Dalam penyerahan gerobak tersebut, Natalia didampingi bacaleg DPRD Kota Surabaya dapil 4, Nino Yogantoro, Bacaleg DPRD Dapil 2 Kota Surabaya, Suhada dan dan bacaleg DPRD Kota Surabaya dapil 5, Rudy Sutanto.

"Pembagian gerobak ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) agar bisa semakin berkembang," kata Natalia.

Menurutnya, Siti Subaidah memang layak untuk mendapatkan bantuan gerobak dari Partai Perindo. Sebab, selama ini yang bersangkutan berjualan hanya menggunakan meja, sehingga tidak higienis. Tentunya hal ini berdampak pada tingkat penjualan.

"Jadi kami Partai Perindo membuktikan bahwa kami peduli rakyat kecil untuk Indonesia sejahtera," ujarnya.

Pihaknya bersama Partai Perindo berkomitmen untuk mendukung perkembangan UMKM agar lebih maju. Dengan bantuan gerobak ini, diharapkan omset dari pedagang bisa meningkat berlipat-lipat. Dirinya juga tidak akan meninggalkan begitu saja pedagang yang menerima gerobak. Namun tetap memantau perkembangan bisnis mereka.

"Saya akan tetap memantau," kata dia.