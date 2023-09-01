Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Natalia Tanudjaja Serahkan Bantuan Gerobak ke Pedagang di Surabaya

Lukman Hakim , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:18 WIB
Bacaleg Perindo Natalia Tanudjaja Serahkan Bantuan Gerobak ke Pedagang di Surabaya
Bacaleg Perindo Natalia Tanudjaja menyerahkan bantuan gerobak untuk pedagang. (Foto: Lukman Hakim)
A
A
A

SURABAYA - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) I Surabaya - Sidoarjo, Natalia Cecilia Tanudjaja ST menyerahkan bantuan gerobak kepada Siti Subaidah, pedagang nasi rames di daerah Tanah Merah Utara Nomor 12, Kelurahan Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jumat (1/9/2023).

Dalam penyerahan gerobak tersebut, Natalia didampingi bacaleg DPRD Kota Surabaya dapil 4, Nino Yogantoro, Bacaleg DPRD Dapil 2 Kota Surabaya, Suhada dan dan bacaleg DPRD Kota Surabaya dapil 5, Rudy Sutanto.

 BACA JUGA:

"Pembagian gerobak ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) agar bisa semakin berkembang," kata Natalia.

Menurutnya, Siti Subaidah memang layak untuk mendapatkan bantuan gerobak dari Partai Perindo. Sebab, selama ini yang bersangkutan berjualan hanya menggunakan meja, sehingga tidak higienis. Tentunya hal ini berdampak pada tingkat penjualan.

 BACA JUGA:

"Jadi kami Partai Perindo membuktikan bahwa kami peduli rakyat kecil untuk Indonesia sejahtera," ujarnya.

Pihaknya bersama Partai Perindo berkomitmen untuk mendukung perkembangan UMKM agar lebih maju. Dengan bantuan gerobak ini, diharapkan omset dari pedagang bisa meningkat berlipat-lipat. Dirinya juga tidak akan meninggalkan begitu saja pedagang yang menerima gerobak. Namun tetap memantau perkembangan bisnis mereka.

"Saya akan tetap memantau," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement