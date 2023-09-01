Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Imam Masykur Dibunuh Oknum Paspampres, Bacaleg Perindo: Satu Aceh Bereaksi

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |20:42 WIB
Imam Masykur Dibunuh Oknum Paspampres, Bacaleg Perindo: Satu Aceh Bereaksi
Podcast Aksi Nyata Perindo
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg DPR RI Dapil Aceh II dari Partai Perindo, Ihsan Biren mengungkapkan mengapa kasus pembunuhan pemuda Aceh oleh oknum Paspampres menjadi sorotan publik atau viral. Menurutnya, hal itu lantaran warga Aceh mempunyai solidaritas yang tinggi.

"Kenapa kasus ini bisa viral itu karena korban warga Aceh, masyarakat punya psikologis bersatunya kuat, kalau satu kena masalah satu Aceh bereaksi," kata Ihsan di Podcast Aksi Nyata Perindo, Jumat (1/9/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya, saat ini semua mata masyarakat Aceh sedang tertuju kepada kasus tersebut. Terlebih, kasus ini melibatkan oknum aparatur negara sebagai tersangka.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
